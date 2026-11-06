В Рязани строят детскую поликлинику на 400 посещений в смену

В Рязани, в микрорайоне Дашково-Песочня строители поднялись над землёй. Они приступили к возведению первого этажа нового филиала городской детской поликлиники № 7. Об этом сообщила пресс-служба ФБУ «РосСтройКонтроль», которое следит за ходом работ.

Новый корпус рассчитан на 400 посещений в смену. Он разгрузит главное здание поликлиники № 7 и сделает медицинскую помощь доступнее для маленьких рязанцев. Генеральный директор «РосСтройКонтроля» Владимир Щербинин подчеркнул: объект социально значимый, поэтому к качеству строительства внимание особое. Инспекторы контролируют каждый этап и проверяют, какие материалы идут в дело.

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Здание получится шестиэтажным, из трёх секций, и с необычной формой. Два нижних этажа строят в виде буквы П, верхние переходят в Г-образную конфигурацию.

Внутри разместятся педиатрическое отделение, диагностика, кабинеты узких специалистов и современные лаборатории. Будут также круглосуточный травмпункт и блок неотложной помощи. Отдельное отделение реабилитации и восстановления получит детский бассейн для лечебного плавания и галокамеру, где лечат и профилактируют заболевания дыхательных путей. Напротив входа обустроят парковку для автомобилей родителей.

Работы нулевого цикла завершены: строители вынули грунт под котлован, подготовили основание и залили фундамент. Сейчас армируют и бетонируют подземный этаж, делают плиты перекрытия. Параллельно начали возводить стены и монолитные конструкции первого надземного этажа, рассказал Щербинин.