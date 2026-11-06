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Рязанцы потратят на ноябрьские распродажи около 20% зарплаты

Автор Алексей Самохин

Скидки по-прежнему работают. Эксперты Авито Рекламы и Авито Работы опросили 10 000 россиян старше 18 лет и выяснили, собираются ли они участвовать в ноябрьских распродажах, что хотят купить и как на выбор влияет интернет-реклама. Те, кто планирует покупки и уже определился с бюджетом, готовы отдать им около 20% месячной зарплаты.

Ровно половина работающих жителей Рязанской области (50%) намерена участвовать в ноябрьских распродажах, включая «Черную пятницу». 21% уже определились с покупками. Ещё 29% будут изучать предложения и решать по обстоятельствам.

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Остальные разделились. 22% пока не решили, будут ли вообще что-то покупать. 13% скорее не планируют участвовать, но не откажутся от выгодного предложения. 15% не собираются ходить за скидками совсем.

Первым делом покупатели оценивают размер скидки и итоговую цену (40%). Почти столько же людей следят за соотношением цены и качества (39%). Ещё 37% ждут распродажи, чтобы купить то, что давно хотели. 25% сравнивают магазины и площадки в поисках лучшей цены, а 18% читают отзывы и смотрят рейтинг товара или продавца.

Что покупают чаще всего

Лидер — одежда и обувь (47%). За ним идут электроника и бытовая техника (36%), а также товары для дома и интерьера (32%). Косметику и парфюмерию выбрали 19% участников, продукты питания — 18%. Товары для творчества и хобби назвали 14%, детские товары — 12%.

Рязанцы подходят к расходам без фанатизма. Средняя доля зарплаты, которую готовы направить на распродажи покупатели с определённым бюджетом, составляет около 20,1%. Чаще всего называли 5–10% дохода (26%) или 11–20% (22%). Ещё 15% готовы потратить 21–30% месячной зарплаты, а 10% — от 31% до 50%.

Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы, отмечает: в целом по рынку люди готовятся к распродажам заранее и соотносят траты с доходом. Молодёжи скидки дают шанс обновить гардероб или купить давно желанные гаджеты, поэтому она выделяет на них больше. Специалисты 18–24 лет готовы направить на покупки около четверти месячного дохода (25%). У респондентов 45–54 лет в планах порядка 18%.

Как реклама влияет на выбор

78% опрошенных считают, что онлайн-реклама в той или иной степени влияет на покупки во время распродаж. Среди работающих рязанцев, которые планируют покупать, для 14% она один из главных факторов решения. Ещё 33% учитывают рекламные предложения наряду с другими параметрами, а 31% иногда обращают на них внимание.

Среди тех, на кого реклама действует, 58% видят подходящие предложения на площадках электронной коммерции. Следом идут соцсети (37%), поисковые системы (27%) и видеоплатформы (25%). Сервисы коротких вертикальных видео назвали 19%, профессиональные каналы и сообщества — 11%.

Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы и стратегических партнерств, считает, что во время крупных распродаж реклама заметна особенно сильно. Покупатели сравнивают магазины, сопоставляют цены и ищут то, о чём давно мечтали. Для бизнеса это момент, когда аудитория готова рассматривать покупки. Чтобы реклама сработала, она должна совпадать с интересами человека и помогать ему разобраться в многообразии предложений.

Исследование проводилось среди 10 000 жителей России в возрасте от 18 лет.

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