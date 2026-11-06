Сын Екатерины Райкиной рассказал о последних днях актрисы

Заслуженная артистка РСФСР Екатерина Райкина в последние годы жизни тяжело болела и с трудом могла передвигаться, пишет Super.ru со ссылкой на ее сына.

Актриса умерла 3 ноября в одной из столичных больниц. Ей было 88 лет.

«По словам ее сына Алексея Яковлева, актриса уже не могла самостоятельно вставать с постели», — говорится в публикации.

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Райкина происходила из одной самых известных театральных семей страны. Она родилась 15 апреля 1938 года в Ленинграде в семье сатирика Аркадия Райкина и актрисы Руфи Райкиной-Иоффе. Ее братом является худрук театра «Сатирикон» Константин Райкин.

Актриса окончила Театральное училище имени Б.В. Щукина. Затем на протяжении почти пяти десятилетий она была неотъемлемой частью Вахтанговского театра.

Зрители и критики особенно запомнили ее роли в спектаклях «Дамы и гусары», «Мещанине во дворянстве», «Принцесса Турандот», «Иркутская история», «Белый кролик».