В СК узнали две важные детали, опровергающие версию о побеге Усольцевых

Следователи не нашли подтверждения версии о спланированном побеге семьи Усольцевых, пропавшей более года назад в Красноярском крае. К такому выводу они пришли, выяснив детали отправки туристов в роковой поход. Подробности рассказала РИА Новости глава первого отдела по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по этому региону Яна Сырымбетова.

По ее словам, первое, на что обратили внимание во время расследования, — это наличие крупной суммы в машине, на которой Усольцевых приехали к месту, откуда начали поход.

«Люди, которые бегут, наверняка забрали бы с собой денежные средства», — отметила Сырымбетова.

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Кроме того, семья оставила в салоне авто средства личной гигиены: зубные щетки, зубные пасты, крема, полотенца, одежду. Это говорит о том, что путешественники не планировали уходить в лес на длительный срок.

Собеседница издания также подчеркнула, что туристы взяли с собой в поход собаку, однако дома у нее остался кот.

Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь пропали 28 сентября 2025 года. Семья отправилась в поход из поселка Кутурчин Красноярского края в направлении горы Буратинка и не вернулась.

Поиски велись в районе двух скал — Буратинки и Мальвинки. Сейчас следствие считает приоритетной версию несчастного случая, однако криминальный сценарий также остается в числе возможных.