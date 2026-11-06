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Новости России

Эксперт рассказал о карте, позволяющей дронам ВСУ долетать до Омска

Автор Никита Рязанцев

В распоряжении ВСУ есть карта, которая, вероятно, позволяет дроном атаковать дальние регионы России, в том числе Омскую область, заявил «АиФ» военный эксперт Юрий Кнутов.

«У Киева есть карта позиций ПВО, которую им предоставляет Запад, она обновляется каждые 15 минут», — подчеркнул он.

По мнению собеседника издания, именно этот фактор позволяет противнику пытаться облететь российские системы и направляться вглубь страны.

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Кнутов также предположил, что украинские военные могли запустить беспилотники в сторону Омска из Харьковской области. Дальность их полета составляет от 1,5 до 2,5 тысячи километров.

В Омской области вечером 4 ноября объявляли беспилотную опасность. Это стало четвертым случаем за осень и первым в ноябре. Опасность была снята в 21:03.

В этот период в Омске временно приостановили работу мобильной связи и интернета. Аэропорт временно прекратил прием и отправку самолетов. Город расположен более чем в 2500 километрах от украинской границы.

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