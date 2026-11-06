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Политика

Коц предложил свой способ решения проблемы с ЧМ по хоккею

Автор Алексей Самохин

Седьмая хоккейная сборная заявила, что не будет играть с Россией на майском чемпионате мира. Совет Международной федерации (IIHF) заседает на Тенерифе уже четвёртые сутки. Чиновники ищут выход из форс-мажора, который, по словам военкора Александра Коца, свалился им на голову.

Положение у федерации сложное. Выполнишь решение спортивного арбитражного суда (CAS) о возвращении России, и в хоккейном мире грянет скандал. Проигнорируешь его, и можно нарваться на серьёзные санкции, вплоть до уголовного преследования.

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Пока же IIHF обходится объяснением: решение CAS было «непродуманным и привело к неудобствам». Коц называет это клоунской отмазкой.

Как разделить турнир на «играющих» и «отказников»

Выход, считает военкор, простой. Участников чемпионата нужно разделить на две группы. Почти половина сборных отказывается играть против россиян, так что отказников стоит собрать в одну группу, а всех, кто готов играть, в другую.

Состав групп в предложении Коца такой:

  • Группа А: Чехия, Норвегия, Дания, Австрия, Финляндия, Латвия, Швеция, Германия.
  • Группа В: Швейцария, Словения, Россия, Канада, США, Словакия, Казахстан, Венгрия.

Дальше всё по регламенту: каждый играет с каждым, а четыре лучшие команды из каждой группы выходят в четвертьфинал.

Четвертьфинал, где начинается самое интересное

Автор верит, что Россия пройдёт в плей-офф. Тогда ей предстоит встреча с кем-то из отказников. Допустим, это Швеция, Германия или Чехия. Если команда не выйдет на лёд, ей засчитают поражение 0:5. Вместе с тем она лишит миллионы своих болельщиков полуфинала, а спонсоров миллионных доходов.

Коц спрашивает: откажутся ли принципиальные чехи или шведы играть с «оккупантами»? Готовы ли они выглядеть окончательными идиотами? Это будет их выбор. Как и выбор тех, кто отступит перед полуфиналом.

Сам Коц надеется, что российская сборная сыграет в финале с канадцами, американцами или неуступчивыми словаками. 

«И пусть победит сильнейший!» — заключает он.

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