Раскрыта статистика ДТП с курьерами в Рязани и области

С начала 2026 года в Рязанской области зарегистрировали 22 ДТП с участием курьеров. В авариях один человек погиб, еще 24 получили травмы. Об этом сообщает ГТРК «Ока».

Курьеры маркетплейсов, которые передвигаются на средствах индивидуальной мобильности, велосипедах и других транспортных средствах, отвечают за нарушения правил дорожного движения на общих основаниях. Их привлекают к административной ответственности в соответствии с законодательством России.

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Об этом рассказала инспектор Управления Госавтоинспекции УМВД России по Рязанской области Анна Мелёшкина.