Ветеринар назвал породы собак, которые мучаются в квартирах

Некоторые породы собак с трудом переносят жизнь в небольших квартирах, этот фактор стоит учитывать при заведении питомцев, заявил «КП» ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков.

Специалист призвал не рассматривать больших собак при стесненной жилплощади. По его словам, они требуют больших физических нагрузок. Если же их нет, они начинают буквально деградировать в четырех стенах. Ветеринар в первую очередь предупредил о последствиях «тесной жизни» для догов.

«В условиях тесной квартиры у них возникает такая частая проблема, как некроз кончика хвоста. Виляя своим большим хвостом, они постоянно обо что-то им бьются и кончик хвоста отмирает. Поэтому доги часто с укороченным хвостом ходят», — отметил Шеляков.

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Непросто в квартире приходится и алабаю, для которого охрана — базовая настройка. Однако если собака остается без внимания, с ней мало заниматься, у животного может начать потихоньку «ехать крыша». Нередки случаи, когда питомец со временем перестает пускать хозяина домой.

При отсутствии нагрузок в квартире у таких пород, как доберманы и малинуа, начинаются проблемы с суставами. Шеляков пояснил, что жизнь в квартире может вызвать дискомфорт и у некрупных пород.

«Те же самые таксы. Они вроде небольшие, но это норные собаки, которым нужно охотиться. Иначе, они у вас в диванах начнут норы рыть», — рассказал врач.

Такая же ситуация и с фокстерьерами. Кроме того, специалист упомянул хаски и маламутов. Из-за скуки и нереализованности природных инстинктов они нередко начинают портить имущество в квартире. Также им тяжело переносить жару в помещении.