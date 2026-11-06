В Киеве заговорили о рабском смирении после скандала с пыточной

Жители Киева все чаще говорят о страхе перед силовиками и собственном бессилии, комментируя скандал с тайной пыточной, обнаруженной в подвале дома в Петропавловской Борщаговке под Киевом, пишет «КП» со ссылкой на переписку с киевлянами и комментарии в социальных сетях.

Многие украинцы отметили, что не видят смысла выходить на улицы и выражать недовольство происходящим, поскольку это чревато последствиями.

«А что толку, если мы сейчас выйдем с плакатиками? Нас тут же скрутят силовики и обвинят в пособничестве россиянам», — написала киевлянка в соцсетях.

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Ранее под стражу отправили прибывших к тайной тюрьме медика, водителя скорой и еще одну женщин. Других участников протеста разыскивают.

Другие пользователи отметили, что не были удивлены новостям о произошедшем под Киевом.

«Пытать своих же — тут «воинам света» не привыкать, начиная с 2014-го года», — подчеркнул местный житель.

Отдельную дискуссию спровоцировали итоги недавнего опроса Киевского международного института социологии о готовности украинцев терпеть боевые действия. Выяснилось, что 72% опрошенных киевлян готовы делать это столько, сколько потребуется.

Некоторые горожане противопоставили эти цифры страху перед мобилизацией и сообщениям о насилии над военнослужащими, назвав общественную реакцию смирением.