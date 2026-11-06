Павел Малков поздравил Рязанский театр балета с первой годовщиной

Рязанскому театру балета исполнился один год. Губернатор Рязанской области Павел Малков поздравил коллектив с первой годовщиной.

За это время театр представил четыре премьеры, а спектакли посмотрели более 10 тысяч зрителей. Как отметил глава региона, год назад работу приходилось начинать практически с нуля: нужно было собрать труппу, организовать деятельность театра и, главное, завоевать интерес зрителей.

«Сегодня уже можно сказать, что всё получилось. И это только начало», — сказал Павел Малков

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Губернатор поздравил всю команду театра с первой годовщиной и заявил, что поддержка театра будет продолжена.

«Поздравляю всю команду с первой годовщиной! Будем и дальше помогать театру развиваться и радовать зрителей новыми постановками», — подытожил он.

Как создавался Рязанский театр балета и каким был его первый год, можно узнать из небольшого фильма, опубликованного на странице театра.