В Рязани сегодня продолжат уничтожать обломки БПЛА

Опергруппа Рязанской области обратилась к жителям Рязани и Рязанского округа. Сегодня в светлое время суток продолжится уничтожение обломков БПЛА. Громкие звуки возможны, но пугаться не нужно: власти просят сохранять спокойствие.

Теперь главное правило. Заметили обломки — не приближайтесь. Совсем. Рядом с ними нельзя пользоваться мобильной связью, поэтому сначала отойдите минимум на 100 метров, а уже потом звоните по номеру 112.

- реклама -

Коротко: держите дистанцию, не используйте телефон рядом с обломками, отойдите на безопасное расстояние и вызывайте помощь.