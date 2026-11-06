Кировский районный суд Саратова вынес приговор десяти участникам преступного сообщества, которое зарабатывало на продаже подержанных автомобилей. Фигурантам от 23 до 36 лет. Фигурантов признали виновными по статье 210 УК РФ (создание преступного сообщества для совершения нескольких тяжких преступлений или участие в нём) и по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Квалификация зависела от роли и степени участия.

Началось всё в декабре 2023 года. Житель Рязани, ранее судимый за мошенничество, создал сообщество и вовлёк в него знакомых из других регионов. Он открыл салоны по перепродаже автомобилей с пробегом. Там оценивали машины, искали покупателей, готовили авто к продаже и оформляли документы. Клиентов подбирали сотрудники кол-центра.

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Дальше начиналось главное. Деньги от продажи владельцам передавали не сразу: выплаты под разными предлогами затягивали. Лишь после обращения в суд люди получали небольшие суммы.

Потерпевших набралось 102. Общий ущерб превысил 148 млн рублей.

С учётом позиции государственного обвинителя суд назначил виновным от 6 до 15 лет лишения свободы. К этому добавлено ограничение свободы на срок до двух лет и штрафы от 500 тысяч до 4,5 миллиона рублей. Отбывать наказание осуждённые будут в исправительных колониях общего и строгого режимов.

Кроме того, суд удовлетворил иски прокурора. С осуждённых взыскали ущерб и компенсацию морального вреда на сумму почти 20 млн рублей.