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Новости России

Иванников рассказал, откуда запустили беспилотники по Ростовской области

Автор Алексей Самохин

Беспилотники ВСУ в ночь на 6 ноября атаковали Ростовскую область. Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников в комментарии aif.ru назвал возможное направление запуска украинских БПЛА.

По словам военного эксперта, атаки на Ростов-на-Дону и Ростовскую область преимущественно ведутся с территории Днепропетровска и Днепропетровской области. Иванников утверждает, что это направление установили средствами объективного контроля.

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«Российские вооружённые силы незамедлительно отвечают на такие атаки ракетно-бомбовыми ударами по местам запуска беспилотных летательных аппаратов и дислокации их операторов», — заявил он.

Иванников отметил, что украинские формирования пытаются менять площадки запуска, чтобы избежать уничтожения беспилотников и операторов. Однако, по его оценке, такие меры чаще всего не помогают.

Эксперт объяснил это преимуществом России в радиоэлектронной разведке и наличием спутниковой группировки, которая, как он утверждает, отслеживает территорию противника.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что во время отражения воздушной атаки над регионом уничтожили более полутора десятков украинских беспилотников.

По его данным, БПЛА сбивали в Ростове-на-Дону, Таганроге и ещё в семи районах области.

Откуда могли прилететь беспилотники, атаковавшие Рязань

Ранее 7инфо сообщало, что более 200 беспилотников, атаковавших Рязанскую область в ночь на 5 ноября, могли запустить с северо-востока Украины. Военный эксперт Юрий Кнутов назвал возможным направлением Харьковскую область.

Кнутов заявил, что украинские беспилотники способны преодолевать расстояние от 1,5 до 2,5 тысячи километров. По его версии, эффективность атак может быть связана с получением Киевом карты российских позиций противовоздушной обороны от западных стран.

В ночь на 5 ноября над Рязанской областью уничтожили более 200 беспилотников. По данным губернатора Павла Малкова, в результате атаки повреждения получили промышленные предприятия, школа №58, жилые и нежилые постройки в Рязанском и Рыбновском округах, а также линия электропередачи. Один человек пострадал.

Подробнее об атаке на Рязанскую область — в материале 7инфо.

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