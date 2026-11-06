В Рязани демонтировали почти 5 километров воздушных линий связи

В Рязани продолжается реализация проекта «Чистое небо», направленного на освобождение городских улиц от визуального шума. С начала года в рамках программы демонтировано почти 5 километров волоконно-оптических линий связи. Об этом сообщил глава администрации города Борис Ясинский.

По его словам, брошенные и вышедшие из строя провода срезают, а действующие кабели переносят под землю в специальные каналы. Работы ведутся в сотрудничестве с коллегами из РГРЭС и представителями интернет-провайдеров.

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К настоящему времени приведены в порядок участки от площади Театральной до Астраханского моста, а на противоположной стороне — до улицы Соборной. Кабели демонтированы по улице Каширина, в районе площади Соборной, на площади Ленина со стороны улицы Краснорядской, а также на Первомайском проспекте с чётной стороны — от улицы Пожалостина до улицы Дзержинского.

Пермомайский проспект является самым протяжённым участком, поэтому работы здесь ещё продолжаются. Завершён участок со стороны стелы на площади Победы. На текущей неделе бригада работала с другой стороны проспекта — в районе ТЦ «Виктория Плаза»: здесь прокопали 40 метров и уложили трубы для линий связи и СИП, который идёт на освещение домов. Вдоль проезжей части оставляют только опоры с подсветкой. Работы продолжаются, пока позволяет погода.