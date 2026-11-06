Новости Касимова

Два человека пострадали в ДТП на трассе в Касимовском округе

Автор Алексей Самохин

5 ноября около 7:30 на 194-м километре дороги Ряжск — Касимов — Нижний Новгород в Касимовском округе произошло ДТП с участием двух автомобилей.

По предварительным данным, 31-летняя жительница Касимова за рулём «Лады Гранты» столкнулась с «Шевроле Ланосом», которым управлял 39-летний местный житель.

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В результате аварии травмы получили водитель «Лады» и её 31-летний пассажир. Оба пострадавших доставлены в медицинское учреждение.

По факту происшествия полиция проводит проверку. Обстоятельства аварии устанавливаются. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

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