В Рязани пройдёт финал Премии «ПроЛеди» для самозанятых женщин

19 ноября в Рязани состоится финал Премии «ПроЛеди» — социального проекта Рязанского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ», направленного на поддержку и популяризацию женского предпринимательства. Мероприятие публично признаёт вклад самозанятых женщин в экономику региона и меняет отношение общества к женскому бизнесу.

Организаторы подчёркивают, что Премия «ПроЛеди» не конкурс красоты. Это проект, который показывает, что женский бизнес — это красиво, достойно и заслуживает уважения. Миссия премии — сделать так, чтобы женское предпринимательство в Рязани воспринималось как часть городской культуры, эстетики и идентичности.

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Целями премии являются популяризация женского предпринимательства в регионе и пропаганда семейных ценностей. В числе задач: выявить и поддержать активных, талантливых и социально ответственных женщин-предпринимателей, дать участницам инструменты для развития личного бренда, а также создать площадку для нетворкинга и обмена опытом между женщинами-предпринимателями.

Финал премии обещает стать ярким городским инфоповодом. Зрителей ждут реальные истории участниц. За каждой из них стоит судьба, преодоление и успех, — интервью с организаторами, награждение, эмоции и дефиле. Визуальная составляющая — мода, стиль, преображения и подиум — делает событие привлекательным для широкой аудитории, а социальная значимость проекта подчёркивает важность поддержки женщин, семей и локального бизнеса. Это первая Премия такого формата в Рязани.

Финал пройдёт в Библиотеке им. Есенина по адресу: г. Рязань, Первомайский пр-т, 74, корп. 1. Ориентировочное время — с 12 до 15 часов.