Журналист Такер Карлсон объясняет поражение республиканцев на выборах тем, что Дональд Трамп ставил интересы Израиля выше американских. Что из этого следует? Об этом в комментарии aif.ru рассказал Игорь Никулин, бывший член комиссии ООН по биологическому оружию.

Мстить Нетаньяху президент США, по словам Никулина, вряд ли станет. Слишком тесно он связан с произраильским лобби. Эксперт уверен: Америка будет поддерживать Израиль при любом президенте и любом составе правительства.

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Главную ошибку Никулин видит в другом. Трамп обещал на выборах закончить конфликт на Украине, но не выполнил это обещание. Вместо этого он ввязался в войну с Ираном, а выиграть её обычными средствами, по мнению эксперта, невозможно.

Последствия ударили по всему миру. Война вызвала энергетический кризис, цены на всё подскочили, и республиканцы были обречены на поражение.

Как можно было поступить иначе? Эксперт уверен, что с Зеленским следовало действовать так же решительно, как с Мадуро, и быстро завершить конфликт. Тогда Трамп получил бы Нобелевскую премию, республиканцы обеспечили бы себе устойчивое большинство, а сам он вошёл бы в историю как великий президент. Но выбран был другой путь, и закончится он для Трампа плохо. Никулин полагает, что скорее всего импичментом.

Что Трамп сделает теперь? По мнению Никулина, снова попытается заключить сделку. В лучшем случае это будет размен: Вашингтон перестаёт поддерживать Израиль, а взамен прекращает помощь Украине. Возможно, будет введено оружейное эмбарго.

Вокруг этого, считает эксперт, сейчас и развернётся торг. Но, как добавил Никулин, делать это нужно было раньше.