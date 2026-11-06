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Политика

Трамп готовит неожиданный шаг после проигрыша республиканцев

Автор Алексей Самохин

Журналист Такер Карлсон объясняет поражение республиканцев на выборах тем, что Дональд Трамп ставил интересы Израиля выше американских. Что из этого следует? Об этом в комментарии aif.ru рассказал Игорь Никулин, бывший член комиссии ООН по биологическому оружию.

Мстить Нетаньяху президент США, по словам Никулина, вряд ли станет. Слишком тесно он связан с произраильским лобби. Эксперт уверен: Америка будет поддерживать Израиль при любом президенте и любом составе правительства.

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Главную ошибку Никулин видит в другом. Трамп обещал на выборах закончить конфликт на Украине, но не выполнил это обещание. Вместо этого он ввязался в войну с Ираном, а выиграть её обычными средствами, по мнению эксперта, невозможно.

Последствия ударили по всему миру. Война вызвала энергетический кризис, цены на всё подскочили, и республиканцы были обречены на поражение.

Как можно было поступить иначе? Эксперт уверен, что с Зеленским следовало действовать так же решительно, как с Мадуро, и быстро завершить конфликт. Тогда Трамп получил бы Нобелевскую премию, республиканцы обеспечили бы себе устойчивое большинство, а сам он вошёл бы в историю как великий президент. Но выбран был другой путь, и закончится он для Трампа плохо. Никулин полагает, что скорее всего импичментом.

Что Трамп сделает теперь? По мнению Никулина, снова попытается заключить сделку. В лучшем случае это будет размен: Вашингтон перестаёт поддерживать Израиль, а взамен прекращает помощь Украине. Возможно, будет введено оружейное эмбарго.

Вокруг этого, считает эксперт, сейчас и развернётся торг. Но, как добавил Никулин, делать это нужно было раньше.

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