Культура и события

В Рязанской филармонии покажут комедию «У каждого свои недостатки»

Автор Олеся Чугунова

5 декабря на сцене Рязанской филармонии состоится показ комедийного спектакля «У каждого свои недостатки» (12+). В постановке заняты Константин Юшкевич, Евгения Дмитриева, Вадим Андреев и Валерия Бурдужа.

В центре сюжета находится отец-одиночка Леонард, который воспитывает своенравную дочь-подростка и заботится о престарелом отце. Мужчина пишет романы, не вызывающие интереса у публики, и однажды решает выпустить книгу под женским псевдонимом. Произведение неожиданно признают выдающимся, а автору присуждают награду. Вот только получить её должна женщина. Выпутаться из щекотливой ситуации герою помогут находчивость, удача и незадачливые родственники, а главной движущей силой истории станет любовь.

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Постановка наполнена лёгкостью, необузданной фантазией и тонким юмором. Спектакль заставляет зрителя проникнуться нежностью к персонажам — простым, человечным и очень настоящим.

Билеты можно приобрести на сайте.

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