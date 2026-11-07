Две BMW столкнулись лоб в лоб в Дядькове, образовалась огромная пробка

В поселке Дядьково Рязанской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. По информации канала «Топор. Новости Рязани» в мессенджере «Макс», на Центральной улице лоб в лоб столкнулись два автомобиля марки BMW.

По словам очевидцев, на месте происшествия образовалась масштабная автомобильная пробка. Движение транспорта в настоящее время сильно затруднено.

На данный момент точные данные о наличии и состоянии пострадавших в результате столкновения отсутствуют.

Официальная информация не поступала.