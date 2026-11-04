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Здоровье

Кардиолог рассказала, как эмоции могут буквально сломать сердце человека

Анастасия Мериакри
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Сильное эмоциональное потрясение — будь то смерть близкого, болезненный развод или даже неожиданная радость — способно вызвать у человека состояние, практически неотличимое от инфаркта. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала доцент кафедры кардиологии Пироговского Университета Юлия Юферева, раскрыв механизм редкого, но реального заболевания.

По словам кардиолога, в медицине официально признан так называемый синдром Такоцубо, который в народе называют «синдромом разбитого сердца». После мощного эмоционального удара сердце временно теряет способность нормально сокращаться, что вызывает классические симптомы инфаркта: резкую боль в груди, одышку, сильную слабость.

Однако, как объясняет врач, причина кроется не в закупорке сосудов, как при обычном инфаркте, а в колоссальном выбросе стрессовых гормонов, которые буквально парализуют работу сердечной мышцы. Свое экзотическое название синдром получил благодаря японской ловушке для осьминогов «такоцубо» — именно такую форму приобретает сердце пациента на медицинских снимках в момент приступа.

Юлия Юферева обратила внимание на важную взаимосвязь между работой мозга и состоянием сердечно-сосудистой системы. У людей с высокой активностью миндалевидного тела — особой структуры мозга, отвечающей за реакции страха и тревоги — сердечно-сосудистые заболевания развиваются значительно чаще.

«По сути, эмоциональный центр мозга способен запускать цепочку биологических реакций, которая через годы приводит к повреждению сосудов и сердца. Стресс — значимый фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний; хроническое психоэмоциональное напряжение постепенно изнашивает сердечно-сосудистую систему», — предупредила доктор.

Кардиолог подчеркнула, что у этой тревожной картины есть и позитивная сторона. Стресс поддается управлению, причем многие методы имеют убедительную доказательную базу и оказывают измеримое кардиологическое действие.

Среди научно подтвержденных способов защиты сердца от разрушительного влияния эмоций врач назвала: регулярную практику йоги, дыхательные гимнастики, медитацию и практики осознанности, прогрессивную мышечную релаксацию, когнитивно-поведенческую терапию.

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