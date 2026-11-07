Вассерман объяснил, почему киевляне будут ждать прихода России

Политический консультант Анатолий Вассерман считает, что грядущей зимой в Киеве и других украинских городах будет нарастать волна протестов на фоне регулярных отключений электроэнергии. Соответствующее мнение аналитик высказал в комментарии порталу NEWS.ru.

По словам эксперта, оставшиеся в стране жители сосредоточатся на вопросах личного выживания и попытках согреться в зимний период.

«Те, кто не сбежал в Польшу, будут пытаться согреться и ждать прихода России. Кстати, когда мы будем в Киеве, население с большим воодушевлением займется восстановлением ТЭЦ. Потому что наконец-то это будет осмысленный труд на благо людей, а не то, чем Украина занималась последние десятилетия», — подчеркнул собеседник издания.

Вассерман указал на растущее недовольство населения и выразил уверенность, что протестующие могут начать штурмовать государственные учреждения. Он допустил, что ситуация будет развиваться по сценарию недавних событий в Борщаговке.

«Но закончится, я уверен, все так же, как в Борщаговке: посадят не виновных, а тех, кто вышел на протест», — добавил политконсультант.