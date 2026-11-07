В ISU назвали Александру Трусову «королевой»

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал видео с выступлением российской фигуристки Александры Трусовой на этапе серии Гран-при в Китае. Об этом сообщается на странице организации в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ).

В ролике показано, как спортсменка исполняет прыжок — четверной лутц. Публикация сопровождается комментарием: «Королева четверных вернулась».

По итогам короткой и произвольной программ Трусова набрала 221,27 балла и заняла на турнире второе место, уступив японской фигуристке Монэ Тиба, пишет «Лента.ру».

Ранее мы подробно рассказали о выступлении уроженки Рязани.