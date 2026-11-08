Российские военные поразили подстанцию 330 кВ в Житомирской области

Вооруженные силы РФ за ночь поразили беспилотниками электроподстанцию 330 кВ в Житомирской области и контейнеровоз в Черном море юго-западнее Одессы. Об этом сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, подстанция находилась около населенного пункта Белошицы, она снабжала электроэнергией предприятия военной промышленности Украины.

Судно типа «контейнеровоз», по информации министерства, доставляло на Украину вооружение и военное имущество.

В ведомстве отметили, что удары по объектам топливно-энергетической инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ, и по морским судам, задействованным в перевозке грузов военного назначения, будут продолжены.