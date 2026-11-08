Трусова высказалась об оценках судей, вызвавших споры в соцсетях

Александра Трусова заняла второе место на этапе Гран-при в Китае. Золото досталось японской фигуристке Монэ Тиба, бронзу взяла кореянка Хэ Ин Ли. Об этом сообщает Sport24.

Россиянка шла третьей после короткой программы. В произвольной она исполнила все прыжки без ошибок, включая четверной лутц, и выиграла этот сегмент. По итогам двух программ Трусовой не хватило до победы трёх баллов.

Судейство вызвало споры в соцсетях. Сама Трусова претензий к судьям не имеет.

«Они (оценки) даже больше, чем были в Казахстане. Почему они должны расстроить? Нормальные оценки, хорошие. Оценки не я выставляю. Какой смысл расстраиваться или радоваться?» — сказала она журналисту.

По данным Sport24, на церемонии награждения трибуны громко приветствовали Трусову, а выход Тиба сопровождала почти полная тишина. Во время награждения японки и исполнения гимна Японии зрители что-то кричали с трибун.

Перед церемонией на пресс-конференции фигуристки поздравили друг друга. Они сфотографировались втроём с Хэ Ин Ли и показали руками сердце. Тиба тепло отозвалась о российской спортсменке.

«Александра — мой кумир с юниорских лет, я очень восхищаюсь ею. Это человек, который открыл эру четверных. Большая честь соревноваться с ней. Она мотивирует меня улучшаться, выходить за рамки возможного», — сказала Тиба.

После возвращения в соревнования Трусова выступила на трёх турнирах: одна победа и два вторых места. Проиграла она только японским фигуристкам.