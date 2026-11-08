В Хургаде у отеля с российскими туристами взорвался катер

Туристический катер United взорвался рядом с отелем Sunny Days El Palacio в египетской Хургаде, где отдыхают россияне. Пострадавших нет, сообщает SHOT.

Катер использовали для морских сафари и дайвинг-экскурсий. На борту находились баллоны для дайвинга, которые начали взрываться из-за открытого огня.

По словам очевидцев, они услышали не менее пяти-шести громких хлопков, после чего над местом инцидента показалось зарево. Его было видно за несколько километров.

Туристы выбежали из номеров на улицу и стали узнавать у персонала, что случилось. Там объяснили, что горит катер неподалёку.