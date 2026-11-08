Здание школы в Тюмени снесут ради строительства нового

Школа № 7 на улице Пржевальского в Тюмени будет снесена, на её месте построят новое здание. Об этом URA.RU сообщили в администрации города. Сроки работ не уточняются.

Снос здания МАОУ СОШ № 7 по адресу Пржевальского, 60 начнут после подготовки проектной документации и определения источника финансирования, пояснили в мэрии.

«С целью строительства нового здания школы также планируется выполнить работы по сносу здания МАОУ СОШ № 7 города Тюмени по улице Пржевальского, 60. Снос объекта будет проводиться после разработки проектной документации и определения источника финансирования», — говорится в разъяснении администрации.

Для нового образовательного центра также должны снести театр «Космос». Общая площадь школы с досуговым центром и тёплым переходом составит более 22 тыс. кв. м.

Ранее сообщалось, что все работы планировалось завершить к 2028 году. В инфоцентре правительства региона URA.RU пояснили, что средств на снос пока нет.