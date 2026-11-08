Захарова ответила на обвинения Армении в бездействии в Карабахе 

МИД России опроверг слова секретаря Совбеза Армении Алена Симоняна о том, что Москва якобы ничего не делала в острой фазе карабахского конфликта осенью 2020 года. Комментарий опубликовала официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Симонян сделал это заявление перед приездом в Москву. В МИД привели его слова: «Я буквально падал к ногам русских и говорил: „Мы же ваши братья, мы ваши союзники, остановите эту войну“. В тот период Россия не предпринимала никаких действенных шагов, в то время как наши ребята в Нагорном Карабахе погибали».

«Не знаем, к чьим ногам он тогда падал, а может и продолжает это делать по-прежнему», — отметила Захарова. Она подчеркнула, что кровопролитие остановила именно Россия.

Дипломат напомнила о трёхстороннем заявлении, которое в ночь с 9 на 10 ноября 2020 года подписали президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Документ объявил полное прекращение огня и всех военных действий в зоне конфликта. Это, по словам Захаровой, не «абстрактные шаги», а конкретные меры, которым предшествовали многочисленные контакты на высшем уровне.

В результате в регионе развернули российский миротворческий контингент, сказала представитель МИД. Миротворцы, в том числе ценой собственной жизни, обеспечивали безопасность мирного населения, оказывали гуманитарную помощь и занимались разминированием.

Серия трёхсторонних договорённостей 2021–2022 годов принесла в регион мир. Тогда же появилась «дорожная карта» нормализации отношений Еревана и Баку. Она включает подготовку мирного договора, разблокирование транспортных коммуникаций, запуск делимитации границы и решение гуманитарных вопросов. Захарова заявила, что договорённости остаются в силе и ни одна из сторон не объявляла о выходе из них. По её словам, Ереван и Баку сейчас предпочитают работать напрямую, а мирный процесс продолжается, в том числе на основе предложений российских посредников.

Захарова также напомнила Симоняну о ночи с 6 на 7 октября 2022 года. Тогда на саммите под эгидой Евросоюза Пашинян признал Нагорный Карабах частью территории Азербайджана.

«Говорить о каких-то не сделанных Россией „действенных шагах“ и при этом принижать усилия и жертвы российских миротворцев — значит искажать истину», — заключила она.