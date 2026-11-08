«Два майора» заметили главную особенность в сводках Минобороны РФ 

В недельной сводке Минобороны России впервые за продолжительное время не оказалось сообщений о взятии населённых пунктов. Об этом пишет канал «Два майора».

По мнению авторов, это может отражать сложность боевых действий в холодное время. Они также допускают, что за этим стоит непубличная проверка данных о линии боевого соприкосновения.

Украинскую сторону авторы прямо обвиняют во вранье о картине на фронте, но считают это менее значимым. Киев находится в обороне, контратакует лишь на отдельных участках и заинтересован в затягивании конфликта. Опаснее, по их словам, серия публикаций в западной прессе о замедлении российского продвижения.

«Нам в начале года указывали, что, скажем мягко, некоторое опережений докладов реальных событий ориентировано на обеспечение переговорного трека, — пишет автор поста. — Правда, на вопрос, знает ли Трамп и его команда, где находится Купянск, а где Курск или даже город Запорожье, ответа мы не нашли. Сейчас, очевидно, Западу важно сохранение потенциала России в принципе вести долгую и очень дорогую войну, а не контроль над отдельным селом, какой бы героизм наши войска не проявляли при его взятии».

В Польше пройдут учения «коалиции желающих»

С 9 по 22 ноября в Польше пройдут первые крупные манёвры так называемой «коалиции желающих» под руководством Франции и Великобритании. В них примут участие около 2,8 тыс. военнослужащих из десяти стран, включая военных Украины и Польши.

Планируется отработать управление многонациональной группировкой, связь, переброску сил по европейским маршрутам, логистику и противодействие беспилотникам. Воздушный компонент предусмотрен в Румынии, морской — в формате моделирования операций из Турции.

Официально учения готовят возможное развёртывание многонациональных сил на Украине после прекращения огня. Согласия по их составу, размещению и полномочиям нет: Франция допускает присутствие войск на украинской территории, Великобритания делает упор на воздушную поддержку, Германия предпочитает размещать силы в соседних государствах.

Rheinmetall снизил прогноз продаж на 2026 год

Выручка немецкого концерна Rheinmetall за девять месяцев выросла на 38%, до 8,4 млрд евро. Одновременно компания снизила прогноз продаж на 2026 год с 13,7–14,2 млрд до 13,2 млрд евро. Причиной названы задержки крупных контрактов на бронетехнику Boxer и артиллерийские боеприпасы.

«Показательна и ситуация в Германии, — говорится в сообщении канала. — Крупнейший оборонный концерн Rheinmetall сообщил о росте выручки за девять месяцев на 38%, до 8,4 млрд евро, но одновременно снизил прогноз продаж на 2026 год с 13,7-14,2 млрд до 13,2 млрд евро. Причинами названы задержки крупных контрактов на бронетехнику Boxer и артиллерийские боеприпасы (кому они нужны в эпоху БПЛА, еще орудие к ним покупай)».