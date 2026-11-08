Водитель может ответить за вещи, испорченные брызгами из лужи, — адвокат

Водитель, окативший пешехода грязной водой, должен возместить ущерб, если не докажет основания для освобождения от ответственности. Об этом «Газете.Ru» рассказал адвокат, владелец Юридического центра «ТЕРСКИХ» Виктор Терских.

По его словам, значение имеют обстоятельства. Если водитель видел большую лужу и не сбросил скорость, это одна ситуация. Если под водой скрывалась яма, колесо провалилось в нее и вода разлетелась в стороны, то другая.

Владелец автомобиля отвечает за вред, причиненный при эксплуатации машины, напомнил юрист со ссылкой на статью 1079 Гражданского кодекса.

«Поэтому слова «я не видел яму» сами по себе не заканчивают спор», — сказал Терских.

Если дорожное покрытие было разрушено и не соответствовало требованиям безопасности, к ответственности может быть привлечена организация, обязанная содержать этот участок. По словам адвоката, суды рассматривают дела об ответственности дорожных служб за последствия наезда на выбоины.

За испорченные вещи компенсация определяется по общим правилам (статьи 15 и 1064 ГК РФ). В убытки входят расходы на ремонт и химчистку либо стоимость самой вещи.

Адвокат советует сначала попробовать договориться.

«Пешеходу важно не начинать с обвинений. Водителю не стоит отмахиваться. Если ущерб очевиден и незначителен, часто проще договориться о разумной компенсации», — сказал он.

Договоренность лучше зафиксировать перепиской, а передачу денег подтвердить распиской или банковским переводом.

Если соглашения нет, нужно собирать доказательства:

сфотографировать лужу, повреждения и номер автомобиля;

найти камеры и свидетелей;

сохранить поврежденную вещь;

получить документы из сервиса или химчистки.

Если водитель уехал, но номер запомнили, можно обратиться в ГИБДД. Инспекторы помогут установить владельца и вызовут его для разбирательства. По словам Терских, в большинстве случаев такие споры решаются без суда.