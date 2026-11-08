Мокрый снег ожидают в Москве на следующей неделе 

Небольшие осадки, включая снег, возможны в Москве с 12 по 15 ноября. Об этом ТАСС сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.
«При такой температуре может быть смешанная фаза. Ночью возможны снег или снежинки, днем соответственно также», — сказала она.
С понедельника по среду осадков в основном не ожидается, подчеркнула Макарова.
Значительных перепадов температуры в течение недели синоптики не прогнозируют: ночью от минус 4 до плюс 1 градуса, днем от плюс 1 до плюс 6 градусов.