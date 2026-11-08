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Новости России

Мокрый снег ожидают в Москве на следующей неделе 

Автор Алексей Самохин

Небольшие осадки, включая снег, возможны в Москве с 12 по 15 ноября. Об этом ТАСС сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

«При такой температуре может быть смешанная фаза. Ночью возможны снег или снежинки, днем соответственно также», — сказала она.

С понедельника по среду осадков в основном не ожидается, подчеркнула Макарова. 

Значительных перепадов температуры в течение недели синоптики не прогнозируют: ночью от минус 4 до плюс 1 градуса, днем от плюс 1 до плюс 6 градусов.

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