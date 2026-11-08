В Касимовском округе открыли новое место для отдыха и общения

В селе Ибердус Касимовского округа появилось новое общественное пространство, которое должно стать центром притяжения для местных жителей. О значении этого проекта для развития малых населенных пунктов рассказал глава администрации Касимовского округа Иван Бахилов.

По словам руководителя муниципалитета, для небольших сел подобные проекты имеют особое значение. Это не просто обновление территории, а возможность создать место, где люди будут чаще встречаться, общаться и чувствовать себя частью единого сообщества.

«Именно таким мы и задумывали новый объект в Ибердусе», — подчеркнул Иван Бахилов.

Новое пространство спроектировано как территория для спокойных прогулок, встреч с друзьями и семейного отдыха. При его создании были учтены пожелания самих сельчан, которые активно участвовали в обсуждении концепции.

Иван Бахилов выразил уверенность, что новое пространство станет настоящей точкой притяжения не только для сельчан, но и для гостей Ибердуса.