Пенсии хотят спасти от праздничной инфляции январской «прибавкой»

Традиционные январские застолья ежегодно пробивают брешь в бюджетах россиян. Как отмечают авторы инициативы, цены перед праздниками растут бешеными темпами, а текущий график повышения выплат за ними не успевает. Чтобы сгладить этот ущерб, группа депутатов от КПРФ направила в правительство законопроект о сдвиге сроков повышения пенсий ровно на месяц.

Как пояснил ТАСС первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин, новое предложение станет частью более глобального документа об изменении расчетов индексации, который фракция внесла в Госдуму еще ранее в 2026 году.

«Сейчас мы решили дополнить этот законопроект еще одним пунктом: предлагаем перенести срок индексации пенсий с 1 февраля на 1 января. Все мы знаем, как бьют по кошельку праздничные траты, как бешено растут цены перед Новым годом. Будет намного лучше, если пенсионеры уже в январе получат пенсию с прибавкой», — подчеркнул Афонин.

На сегодняшний день законодательство предусматривает двухступенчатую схему для страховых пенсий. Основная индексация — на уровень официального роста потребительских цен — происходит 1 февраля. Второй этап наступает 1 апреля, когда выплаты дополнительно корректируют на процент роста доходов Социального фонда. Предлагаемые изменения должны переписать эту систему, обеспечив гражданам финансовую подушку в самом начале года.