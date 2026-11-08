Связь с отшельницей Агафьей Лыковой внезапно прервалась

Связь с таёжной отшельницей Агафьей Лыковой, которая живёт на заимке в Хакасии, прервалась около недели назад. Причины пока неизвестны, сообщил красноярский журналист Андрей Гришаков, поддерживающий с ней общение. Об этом пишет aif.ru.

По словам Гришакова, последний звонок от староверки поступил примерно семь дней назад. Незадолго до этого Лыкова рассказывала о медвежьих следах возле своего жилища. Позднее сообщалось, что этот медведь рядом с заимкой больше не появляется.

«Пока никто ничего не знает, что происходит на Еринате. Версий много. Мы, конечно, надеемся на лучшее. Самое безобидное — поломка связи, в доме кошки, могли перегрызть провод. На улице солнечная батарея, могло завалить снегом», — написал Гришаков в социальных сетях.

К заимке вылетели спасатели на вертолёте с Алтая. Кроме того, по реке к ней должен был добраться инспектор Хакасского заповедника.

Агафья Лыкова — последняя представительница семьи староверов, которая в 1930-х годах ушла жить в тайгу в районе Саян. Её заимка находится в труднодоступной местности.