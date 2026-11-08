Приметы на 8 ноября: какой будет зима по снегу, дождю и ветру в Димитров день

8 ноября православные верующие и сторонники народных традиций отмечают день памяти великомученика Димитрия Солунского. На Руси эта дата, известная также как Дмитров день или Большие Осенины, считалась важной осенней вехой: именно с этого дня зима полноценно вступала в свои права, а в народной жизни завершался свадебный сезон.

Святой Димитрий Солунский, живший в III–IV веках в греческих Фессалониках (Солуни), был сыном римского правителя. Унаследовав пост отца, он должен был преследовать христиан, но вместо этого тайно исповедовал их веру и активно проповедовал, за что получил прозвище «второй Павел». Узнав об этом, император приказал казнить его. Перед смертью святой раздал все свое имущество неимущим.

На Руси Димитрий пользовался особым почетом как небесный покровитель воинов и князей. Князь Всеволод Большое Гнездо привез чудотворную икону святого во Владимир и возвел в его честь знаменитый Дмитриевский собор. Позднее Дмитрий Донской перевез этот святой образ в Успенский собор Московского Кремля, укрепляя духовную защиту государства.

Народные традиции: поминовение и завершение свадеб

В народном календаре 8 ноября было тесно переплетено христианское поминовение с языческими обрядами перехода к зиме. Считалось, что в этот день души усопших возвращаются на землю в образе птиц. Поэтому главной традицией становилось посещение кладбищ, где на могилах рассыпали зерно, чтобы накормить пернатых вестников.

Кроме того, Дмитров день официально закрывал осенний свадебный сезон. После этой даты сватовство и шумные свадебные торжества прекращались до весны, уступая место времени постов и зимних забот.

Что можно делать 8 ноября:

Посетить богослужение в храме и помянуть усопших.

Устроить поминальную трапезу с традиционными блюдами: блинами, кутьей, пирогами и киселем.

Помогать нуждающимся, подавать милостыню и кормить странников.

Незамужним девушкам покормить бездомную собаку, что, по поверью, сулило встречу с хорошим женихом.

Что нельзя делать 8 ноября:

Приступать к новым делам и проектам, так как они не принесут успеха.

Чрезмерно утомлять себя тяжелой физической работой.

Организовывать шумные празднества и веселье.

Пользоваться острыми предметами (ножами, ножницами), чтобы не «укоротить» жизнь.

Мыть полы, стирать или выносить мусор, чтобы случайно не «вымести» из дома удачу и достаток.

Обсуждать свадьбу или заниматься сватовством.

Народные приметы о погоде на зиму

Наши предки внимательно наблюдали за природой в Дмитров день, чтобы предсказать характер грядущей зимы:

Выпал снег — зима будет поздней и холодной, а снег пойдет и на Пасху.

Теплая погода или оттепель — к мягкой, сырой зиме с частыми потеплениями.

Утренний иней на деревьях и траве — к обильной снежной зиме.

Густой утренний туман — верный знак предстоящего скорого потепления.

Багряная заря на закате обещает ветреную и морозную погоду.

Отсутствие льда на реках говорит о том, что устойчивых морозов не будет до конца ноября.

Кошка сворачивается в клубок и прячет мордочку — ждите внезапных заморозков.

Запотевшие окна в доме предвещают скорое и резкое похолодание.

По материалам URA.RU