Найденная в лесу винтовка обернулась уголовным делом для жителя Скопинского округа

Сотрудники уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Скопинский» пресекли факт незаконного хранения огнестрельного оружия и боеприпасов. В результате оперативных мероприятий в селе Мшанка был задержан 46-летний местный житель, у которого при обыске обнаружили арсенал.

Поводом для проверки послужила оперативная информация, поступившая к полицейским. Правоохранители установили, что у мужчины нет разрешительных документов на владение оружием. В ходе осмотра придомовой территории и подсобных помещений стражи порядка обнаружили мелкокалиберную нарезную винтовку калибра 5,6 мм, а также 126 патронов аналогичного калибра.

Криминалистическая экспертиза показала, что, несмотря на отсутствие деревянных частей (приклада и цевья), которые, по всей видимости, истлели из-за сырости и неправильных условий хранения, оружие остается пригодным для производства выстрелов.

Сам задержанный пояснил, что винтовку он нашел в лесу несколько лет назад. Заметив, что деревянные детали серьезно пострадали от влаги, мужчина все же решил забрать находку себе и спрятал ее в подсобном помещении. Патроны же, по его словам, остались в доме после смерти его отца, и он просто хранил их вместе с найденным оружием.

В отношении 46-летнего жителя села Мшанка дознаватель полиции возбудил уголовное дело по части 1 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов). Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до 5 лет лишения свободы.