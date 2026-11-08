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Здоровье

ВОЗ предупредила о сходстве симптомов нового штамма COVID-19 с простудой

Анастасия Мериакри
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обратила внимание на то, что клинические проявления нового штамма коронавируса PJ.2.1 могут быть практически неотличимы от симптомов обычной простуды или сезонного гриппа. В связи с этим эксперты настоятельно рекомендуют не заниматься самодиагностикой и прибегать к лабораторному тестированию.

Как пояснили агентству РИА Новости в ВОЗ, симптоматика при заражении COVID-19, гриппом и другими респираторными инфекциями в настоящее время сильно пересекается. По этой причине установить точного возбудителя болезни, опираясь исключительно на внешние признаки (температуру, кашель или слабость), не представляется возможным.

«На основании одних лишь симптомов невозможно с уверенностью определить, какой именно респираторный вирус вызвал инфекцию», — подчеркнули в организации.

Представители ВОЗ отметили, что проведение тестов особенно необходимо в тех случаях, когда точный диагноз напрямую влияет на выбор тактики лечения пациента или на принятие решений в сфере общественного здравоохранения. Своевременное выявление вируса позволяет врачам назначать корректную терапию, а властям — оперативно реагировать на эпидемиологические риски.

Ранее российское представительство ВОЗ уже обращало внимание на то, что риск распространения нового штамма PJ.2.1 в мире постепенно возрастает. В организации заверили, что ситуация находится на постоянном мониторинге.

Эксперты напоминают, что в сезон роста респираторных заболеваний наиболее эффективной защитой остаются базовые меры: вакцинация, проветривание помещений, гигиена рук и использование масок в местах скопления людей.

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