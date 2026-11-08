Отчеты Соцфонда показали взлет пенсий в России за последние 5 лет

За последние пять лет средний размер пенсионного обеспечения в России увеличился практически на 10 тысяч рублей. Актуальные данные Социального фонда РФ (СФР), проанализированные агентством ТАСС, отражают устойчивую динамику роста выплат для пожилых граждан.

По состоянию на октябрь 2026 года средний размер пенсии в стране составил 25 480 рублей. Важно отметить, что эта статистика учитывает как неработающих, так и продолжающих трудовую деятельность пенсионеров.

В октябре 2021 года среднее пенсионное обеспечение находилось на уровне 15 850 рублей. Таким образом, за минувшую пятилетку выплаты выросли более чем на 9 630 рублей.

Параллельно с подведением статистических итогов стали известны детали индексации страховых пенсий на следующий год. Глава Социального фонда Сергей Чирков анонсировал повышение выплат для 37,5 миллиона россиян.

Особенностью 2027 года станет двухэтапный формат пересчета. Согласно заявлениям руководителя ведомства, индексация пройдет в две волны: 1 февраля и 1 апреля.