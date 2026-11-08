На Московском шоссе в Рязани выполнено более 80% работ

Ремонт Московского шоссе в Рязани приближается к завершению. По данным на начало ноября, готовность объекта превысила 80%. Об этом сообщили в МБУ «Дирекция благоустройства города».

На участке до путепровода дорожники уже уложили асфальт, нанесли разметку и установили светофор. Завершено и благоустройство зелёных зон.

Одним из важных этапов стало переустройство инженерных коммуникаций. На новых опорах разместили линии электропередач и контактную сеть троллейбусов.

Сейчас подрядчик ремонтирует ливневую канализацию и водопровод под путепроводом. После установки колодцев специалисты продолжат укладку асфальта.

Работы на тротуаре тоже выходят на финишную прямую. Здесь завершают устройство асфальтобетонного покрытия, устанавливают дорожные знаки и наносят разметку на бортовом камне.

После завершения оставшихся этапов обновлённый участок Московского шоссе будет готов к эксплуатации.

Фото: vk.ru/rzn_dbg_62