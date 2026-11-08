С днем рождения, КВН: 65 лет смеха и находчивости

В воскресенье, 8 ноября 2026 года, знаменитый «Клуб весёлых и находчивых» отмечает знаковый юбилей — 65 лет со дня первого выхода в эфир. То, что начиналось как телевизионная игра, давно переросло в масштабное международное движение, объединяющее десятки тысяч участников и миллионы зрителей по всему миру.

История КВН началась 8 ноября 1961 года, когда в эфир вышел первый выпуск легендарной передачи. С тех пор формат игр претерпел колоссальную эволюцию. Сегодня КВН — это не просто телепрограмма, а целая культура. Тысячи игр проходят в различных городах, десятки тысяч участников выходят на сцену, чтобы подарить зрителям актуальные шутки, радость и смех. Формат стал настолько популярным, что теперь в него можно не только играть, глядя на экран, но и принимать непосредственное участие.

Своими КВНовскими традициями славится и Рязань. Наш город по праву считается родиной ярких команд, которые громко заявили о себе на самых престижных турнирах. Рязанские КВНщики не раз доказывали, что находчивость и остроумие — это фирменный стиль региона.

Благодаря активной работе Официальной Рязанской Лиги МС КВН в городе регулярно проводятся яркие игры и фестивали, собирающие полные залы зрителей. Одним из самых запоминающихся событий стал летний музыкальный фестиваль КВН «Поющий косопуз». Не менее зрелищной оказалась и полуфинальная игра Официальной Рязанской лиги МС КВН, продемонстрировавшая высокий уровень подготовки команд.

Развитию КВНовского движения в Рязани активно способствует и 7инфо, на протяжении многих лет мы освещаем игры, поддерживает команды и помогает популяризировать юмористическое искусство.

Поздравляем с праздником всех причастных к этому замечательному движению: от создателей и ведущих до участников команд и преданных зрителей. Желаем творческих успехов, новых побед и неиссякаемого источника вдохновения.

Пусть КВН и дальше дарит людям улыбки, объединяет города и страны, а рязанские команды продолжают достойно представлять родной регион на самых престижных сценах.