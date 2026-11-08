Военный эксперт назвал места запуска БПЛА для атаки на Ростов

В ночь на 8 ноября средства противовоздушной обороны России успешно отразили масштабную атаку вражеских беспилотных летательных аппаратов. По официальным данным Министерства обороны РФ, всего было перехвачено и уничтожено 142 дрона, пытавшихся поразить объекты на территории страны.

Наиболее ощутимые последствия зафиксированы в Ростовской области. Губернатор региона Юрий Слюсарь сообщил, что утром 8 ноября в результате воздушной атаки и падения обломков БПЛА пострадала инфраструктура Неклиновского района.

На 97-м километре трассы Р-280 было повреждено дорожное полотно моста через реку Миус. Кроме того, удар пришелся по строительной технике: повреждены два гусеничных крана. К счастью, обошлось без пострадавших.

О вероятных маршрутах проникновения дронов рассказал в беседе с aif.ru полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его оценке, атаки на приграничные районы осуществлялись с территорий, контролируемых противником.