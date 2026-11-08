Гражданка России погибла при массовой стрельбе в центре Кракова

Гражданка Российской Федерации стала одной из жертв массовой стрельбы, произошедшей 7 ноября на Главной рыночной площади в польском городе Краков. Информацию о гибели соотечественницы подтвердили в Министерстве внутренних дел Польши, на данные которого ссылается издание Life.ru.

Нападение произошло в историческом центре города. Вооруженный мужчина открыл беспорядочный огонь по прохожим прямо из автомобиля. По последним официальным данным, жертвами атаки стали шесть человек, еще 16 получили ранения различной степени тяжести. Среди пострадавших оказались двое полицейских, вступивших в перестрелку с нападавшим, а также другие иностранные граждане.

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В ходе оперативных действий правоохранительных органов 24-летний подозреваемый, являющийся гражданином Польши, был ранен и задержан на месте происшествия.

Польская прокуратура уже квалифицировала произошедшее как преступление террористического характера. По версии следствия, главной целью злоумышленника было запугивание населения.

В ходе дальнейшего расследования и обыска по месту жительства подозреваемого была обнаружена еще одна трагедия: в доме были найдены тела трех человек, предположительно его родителей и сестры.