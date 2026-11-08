«Нива» с пятью людьми сорвалась с обрыва в реку в Чувашии, все погибли

В Чувашии автомобиль «Нива» с водителем и пассажирами сорвался с обрыва и ушел под воду в реке Цивиль. По предварительным данным, в результате происшествия погибли пять человек.

По информации канала SHOT, трагедия произошла вечером в пятницу. Компания из трех юношей и двух девушек отправилась на прогулку на автомобиле к берегам реки в окрестностях города Новочебоксарска.

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Последний раз молодые люди выходили на связь с родственниками примерно в 22:00, после чего связь полностью оборвалась. По словам знакомых пропавших, данные геолокации мобильного телефона указывали на то, что устройство находилось в непосредственной близости от водоема, что и стало основанием для тревоги.

По предварительной версии, автомобиль не справился с управлением на сложном участке местности, съехал с обрыва и затонул. В настоящее время на месте происшествия работают спасатели и 2 единицы техники.