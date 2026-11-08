Зумеры стали чаще обращаться к проктологам из-за привычки засиживаться в туалете

За последние несколько лет количество обращений к проктологам среди зумеров выросло примерно в два раза. По данным канала SHOT, главной причиной этой эпидемии стал сидячий образ жизни, усугубленный современными цифровыми привычками.

Ключевым триггером развития заболевания стала привычка брать смартфон в туалет. Просмотр коротких видео (рилсов) и скроллинг ленты затягивают процесс, что приводит к длительному сидению и избыточному давлению на органы малого таза.

Помимо гиподинамии, специалисты выделяют и алиментарные факторы. Неправильное питание, увлечение фастфудом и критический недостаток клетчатки в ежедневном рационе нарушают работу кишечника, создавая идеальные условия для развития геморроя.

Врач-колопроктолог Роман Соркин подчеркивает, что проблему можно предотвратить, скорректировав повседневные привычки. Специалист рекомендует молодым людям больше двигаться в течение дня, пить достаточное количество чистой воды, обогатить рацион продуктами, содержащими клетчатку (овощи, фрукты, цельнозерновые продукты).

Интересно, что с проблемой борются и сами представители молодого поколения. Зумеры все чаще советуют друг другу сознательно оставлять гаджеты за пределами уборной и не засиживаться в туалете дольше необходимого.