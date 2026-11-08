Трусова призналась в необычном способе борьбы с нервами на Гран-при Китая

Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) завоевала серебряную медаль на этапе Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в китайском Шэньчжэне. По сумме двух программ ее итоговый результат составил 221,27 балла. Отдельно эксперты выделили мастерство спортсменки во вращательных элементах.

После завершения соревнований Александра опубликовала трогательное обращение, в котором поблагодарила всех, кто поддерживал ее на протяжении непростого турнира.

«Позади не самые простые старты, поэтому я особенно благодарна всем, кто помогал мне и поддерживал на этом пути», — написала спортсменка.

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Фигуристка отдельно отметила роль своего тренерского штаба. По ее признанию, присутствие наставников помогает ей справляться с волнением.

«Спасибо всем моим тренерам, которые не оставляли меня ни на минуту. Как оказалось, я нервничаю гораздо меньше, если со мной разговаривать, поэтому Этери Георгиевна и Сергей Викторович всегда были рядом здесь, в Китае, а Даниил Маркович держал со мной связь из Москвы», — рассказала Трусова.

Речь идет о заслуженном тренере России Этери Тутберидзе, ее многолетнем соратнике Сергее Дудакове и известном хореографе Данииле Глейхенгаузе, которые продолжают работать с фигуристкой в рамках ее подготовки.

Александра выразила признательность Федерации фигурного катания России за поддержку и помощь в решении организационных вопросов на международном турнире.

Особые слова благодарности спортсменка адресовала своим близким. Она отметила поддержку мужа Макара, который, несмотря на собственные старты, оставался с ней на связи.

«Я знаю, как нервничал он сам, и оттого вдвойне ценю его попытки скрыть это, чтобы не разгонять мою тревогу. Спасибо маме и Мише — просто за то, что были рядом», — написала Трусова.

Отдельное внимание фигуристка уделила своим поклонникам, чья поддержка играет огромную роль в моменты соревнований.