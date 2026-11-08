Водоканал Рязани проверяет качество питьевой воды

Каждый день специалисты аккредитованной химико-биологической лаборатории МП «Водоканал города Рязани» проводят контроль качества воды, поступающей в централизованную систему водоснабжения областного центра.

Лаборатория Водоканала использует разносторонний подход к оценке качества воды. Ежедневно специалисты проводят сразу четыре вида исследований: санитарно-химические, микробиологические, радиологические, органолептические.

- реклама -

Наряду с традиционными методами анализа в лаборатории активно применяются передовые научные технологии. В частности, специалисты используют методы хроматографии и атомно-абсорбционной спектрометрии.

Результаты регулярных исследований подтверждают: вода, поступающая из очистных и насосных станций в дома горожан, полностью соответствует требованиям действующих СанПиН.