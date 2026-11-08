Фото: канал "Топор. Новости Рязани" в мессенджере Макс
Происшествия

Разбитый автомобиль без номеров обнаружили в Горроще

Автор Анастасия Мериакри

В микрорайоне Горроща города Рязани очевидцы заметили разбитый легковой автомобиль без государственных регистрационных знаков. Об этом сообщает канал «Топор. Новости Рязани» в мессенджере Макс.

По словам очевидцев, поврежденное транспортное средство было замечено на Березовой улице. На момент обнаружения автомобиля его владелец или пассажиры рядом отсутствовали. Обстоятельства и время получения машиной повреждений на данный момент неизвестны.

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Местные жители, комментирующие ситуацию, отмечают, что Березовая улица в этом районе регулярно становится местом дорожно-транспортных происшествий. Подобные инциденты на данном участке происходят уже не в первый раз.

Официальная информация не поступала.

Фото: канал «Топор. Новости Рязани» в мессенджере Макс
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