Умерла актриса Янина Когут, известная по фильмам «Брат-2» и «Метод»

Актриса театра и кино Янина Когут умерла в возрасте 75 лет. За неделю до смерти артистка перенесла инсульт. Об этом сообщил ее знакомый Александр Королев.

По его словам, инсульт произошел 29 октября. Актрису госпитализировали, однако врачи не смогли спасти ее.

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«29 октября у Янины произошел инсульт. Ее госпитализировали, но организм не справился. 7 ноября она умерла в реанимации», — рассказал Королев изданию aif.ru.

Информации о дате и месте прощания с артисткой пока нет.

Янина Когут начала сниматься в кино в начале 2000-х годов. За свою карьеру она сыграла более чем в 30 проектах, преимущественно создавая образы мам, бабушек и колоритных соседок.

Зрители могли увидеть актрису в фильмах и сериалах «Брат-2», «Небо. Самолет. Девушка», «Метод», «Паутина», «Час Волкова», «Москва. Три вокзала» и «Последний из Магикян».