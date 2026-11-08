Девушку изнасиловали после собеседования на няню в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы задержали двоих мужчин, подозреваемых в тяжком преступлении против 26-летней местной жительницы. Девушка пострадала после того, как пришла на собеседование по объявлению о поиске няни, которое оказалось ловушкой.

Как сообщает РЕН ТВ, инцидент произошел в квартире на Пейзажной улице. Молодая женщина прибыла на встречу для обсуждения условий труда, однако вместо потенциальных работодателей ее встретили двое мужчин.

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По словам пострадавшей, злоумышленники заблокировали двери, лишив ее возможности покинуть помещение, и начали принуждать к употреблению алкогольных напитков. В ходе инцидента один из мужчин совершил в отношении девушки насильственные действия сексуального характера. Кроме того, у нее были изъяты личные документы.

Утром девушке удалось покинуть квартиру. Она обратилась в полицию и рассказала о случившемся.

В настоящее время пострадавшая направлена на медицинское освидетельствование для фиксации следов преступления и сбора доказательной базы. Сотрудники правоохранительных органов оперативно установили личности подозреваемых и задержали обоих мужчин.