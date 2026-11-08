Девушку изнасиловали после собеседования на няню в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы задержали двоих мужчин, подозреваемых в тяжком преступлении против 26-летней местной жительницы. Девушка пострадала после того, как пришла на собеседование по объявлению о поиске няни, которое оказалось ловушкой.
Как сообщает РЕН ТВ, инцидент произошел в квартире на Пейзажной улице. Молодая женщина прибыла на встречу для обсуждения условий труда, однако вместо потенциальных работодателей ее встретили двое мужчин.
По словам пострадавшей, злоумышленники заблокировали двери, лишив ее возможности покинуть помещение, и начали принуждать к употреблению алкогольных напитков. В ходе инцидента один из мужчин совершил в отношении девушки насильственные действия сексуального характера. Кроме того, у нее были изъяты личные документы.
Утром девушке удалось покинуть квартиру. Она обратилась в полицию и рассказала о случившемся.
В настоящее время пострадавшая направлена на медицинское освидетельствование для фиксации следов преступления и сбора доказательной базы. Сотрудники правоохранительных органов оперативно установили личности подозреваемых и задержали обоих мужчин.