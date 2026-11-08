Суд обязал подрядчика исправить дефекты футбольного манежа в Рязани

Арбитражный суд Рязанской области вынес решение в пользу государственного заказчика в споре о качестве строительства крытого футбольного манежа. Подрядная организация ООО «СМК «Переяславль» обязана за свой счет исправить выявленные недостатки в течение 30 дней после вступления вердикта в законную силу.

Государственный контракт на возведение спортивного объекта был заключен в июле 2022 года между ГБУ «Управление капитального строительства Рязанской области» (заказчик) и ООО «СМК «Переяславль» (подрядчик). Однако в ходе дальнейшей эксплуатации здания контролирующие органы и непосредственные пользователи объекта зафиксировали ряд дефектов.

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Согласно заключению судебной экспертизы, проблемы возникли исключительно по вине строителей из-за некачественного выполнения работ. В частности, были выявлены образование наледи на наружных стенах в местах крепления металлических нащельников, а также неполное примыкание дверей эвакуационных выходов, что нарушает герметичность и теплоизоляцию здания.

В ходе разбирательства представители подрядчика пытались оспорить требования заказчика, заявив, что в иске не были прописаны конкретные действия, необходимые для устранения дефектов.

Однако арбитражный суд отклонил этот довод как несостоятельный. В мотивировочной части решения подчеркивается, что подрядчик является профессиональной строительной организацией. Компания обладает всей необходимой проектной документацией и обязана знать строительные нормы и правила (СНиП). Действующее законодательство и условия госконтракта не возлагают на заказчика обязанность давать строителям пошаговые инструкции по исправлению собственных ошибок в гарантийный период.

На основании изложенного суд частично удовлетворил исковые требования УКС Рязанской области. ООО «СМК «Переяславль» предписано исполнить гарантийные обязательства и безвозмездно устранить выявленные недостатки в течение 30 календарных дней после вступления решения суда в законную силу.

На текущий момент решение арбитража еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.