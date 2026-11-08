Сельские артисты из Рязанской области выступили в программе «Привет Андрей!»

Талантливые артисты из Нижнемальцевского сельского дома культуры Сасовского округа Владимир Коврежкин и Элина Петрушкина приняли участие в программе «Привет, Андрей!» (12+) на телеканале «Россия-1». Их выступление с песней «Цыганочка Аза» уже покорило сердца зрителей в интернете и принесло сельским артистам известность.

Владимир Коврежкин — культорганизатор и настоящий хранитель живой музыкальной традиции села. Уникальность его истории в том, что петь он начал лишь в 60 лет, но за это время его голос и музыка стали неотъемлемой частью культурной жизни Сасовского округа. Каждое выступление Владимира Коврежкина дарит зрителям тепло, душевность и неизменно хорошее настроение.

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Элина Петрушкина — активная участница художественной самодеятельности, без которой не обходится ни одно праздничное мероприятие в селе. Вокруг нее и ее коллеги всегда царит атмосфера радости и искренности. Именно их совместное творчество и душевное исполнение народной песни привлекли внимание интернет-аудитории.

Песня «Цыганочка Аза» в исполнении сасовских артистов стала настоящим хитом в социальных сетях. Ее заметили и полюбили тысячи пользователей, что в итоге привело к неожиданному, но очень приятному сюрпризу — приглашению на съемки программы «Привет, Андрей!».

Глава администрации Сасовского округа Евгения Рубцова поздравила артистов с этим достижением.